Manisa FK'da Okan Eken takımdan ayrıldı

Asgari ücret ne kadar artacak?

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Manisa Futbol Kulübü'nde golcü Okan Eken takımdan ayrıldı. Manisa FK'da 1.5 sezon forma giyen 29 yaşındaki forvetin 2'nci Lig temsilcilerinden Kocaelispor'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Manisa FK'da geçen sezon 1'inci Lig'de 30 maça çıkan Okan 1377 dakika sahada kalıp, fileleri 7 kez havalandırdı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2022-07-01 11:47:24



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