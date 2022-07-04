Manisa FK'da Mehmet Ali şoku

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü yeni sezon için hazırlaklarını sürdürerken, kulüp sakatlık şokuyla sarsıldı.

Siyah-beyazlıların 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Ali Çelik'in idmanda kaval kemiği kırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün gerçekleşen antrenmanda futbolcumuz Mehmet Ali Çelik´in sol ayak kaval kemiği kırılmıştır. Başarılı bir operasyon geçiren Mehmet Ali´nin yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor. Mehmet Ali´ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha güçlü bir şekilde aramıza dönmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-07-04 11:45:02



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