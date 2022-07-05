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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre'nin altın kızları Alanya'da çifte kupa kazandı

İHA

Yunusemre'nin altın kızları Alanya'da çifte kupa kazandı

Yunusemre Belediyespor Küçük Kız Hentbol Takımları, 15 Temmuz'da Alanya'da yapılan Uluslararası 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'na damga vurarak iki kupaya imza attı.
Yunusemre Belediyesporlu hentbolcular, 1 5 Temmuz tarihlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde organize edilen Uluslararası 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı. Mavi Beyazlı küçük kızlar, 2011 2012 yaş kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, 20092010 yaş kategorisinde ise Türkiye 4.sü oldu. Müsabakalar sonunda çifte kupa kazanan Yunusemreli hentbolcular, turnuvadaki performansıyla izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hentbol altyapısına verdikleri önemin meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. 34 ilden bin 232 sporcunun yer aldığı organizasyonda Manisa'yı başarıyla temsil eden tüm ekibi kutlayan Alkan, "Alanya'da çifte kupa kazanarak gururumuz olan kızlarımızı ve antrenörlerimiz Vedat Öcal ile Alper Akay'ı yürekten tebrik ediyorum. Bu büyük başarıda emeği geçenleri ayrıca kutluyorum. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin destekleriyle bu başarıları artarak sürdürüp milli takıma sporcu kazandıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

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