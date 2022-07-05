Manisa'da kayıp 80 yaşındaki kadın dronla aranıyor

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var



Emre SAÇLI/ GÖLMARMARA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde, dünden beri alınamayan 80 yaşındaki Hanife Eralp için arama çalışması başlatıldı. 47 kişilik ekip ve 25 vatandaşın katıldığı arama çalışmalarında termal görüşlü dron da kullanılıyor.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yaşayan Hanife Eralp'ten haber alamayan yakınları durumu, dün saat 15.30 sıralarında, Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bölgede Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra 2 asayiş timi, 1 asayiş karakol timi, 2 AFAD personeli, Salihli ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nden 2 personel, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği'nden (MAT) 3 personel, Arama Kurtarma Derneği'nden (AKUT) 10 görevli, 2 iz takip personeli, 1 iz takip köpeği olmak üzere 42 personelin katılımıyla kurtarma çalışması başladı.

Öte yandan, termal görüşlü dronla gece saatlerinde de devam eden arama çalışmalarında Hanife Eralp'ten ize rastlanmadı. Arama kurtarma çalışmalarının 2 kilometrelik bir alanda devam ettiği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Gölmarmara Emre SAÇLI

2022-07-05 14:59:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.