Turgutluspor'un golcüsü gitti

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TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Turgutluspor, golcüsü Sinan Akaydın ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlılara geçen sezonun devre arasında gelen 28 yaşındaki forvet Anagold 24Erzincanspor'la anlaşma sağladı. Sinan Akaydın, geçen sezon 2'nci Lig'de küme düşen Turgutluspor'da 17 karşılaşmaya çıkıp 3 kez fileleri sarstı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2022-07-06 10:56:58



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