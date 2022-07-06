İki kardeş trafik kazasında can verdi

İzmirİstanbul otoyolunun Manisa'nın Soma ilçesi bölümünde meydana gelen trafik kazasında iki kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Yağcıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin K.'nın idaresindeki 35 BEM 699 plakalı otomobil aynı istikamette önünde seyreden Muhammet Kulaber yönetimindeki 34 FA 2224 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredeki araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. 34 FA 2224 plakalı araçta bulunan kardeşlerden Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırılan 11 yaşındaki Berat Kayra Kulaber ile Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan 3 yaşındaki Beliz Kulaber yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan Hülya B. ile Rıfat Ü. de yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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