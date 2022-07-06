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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma atlarla kenevir izi sürdü

İHA

Jandarma atlarla kenevir izi sürdü

Manisa'da jandarma ekipleri vatandaşlardan temin ettikleri atlarla ormanlık alanda kenevir izi sürdü. Yapılan çalışmada Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alan içinde ağaç dallarıyla saklanmış vaziyette 60 kök Hint Keneviri ele geçirildi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde dün akşam üzeri saat 19.00 sıralarında Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile vatandaşlardan temin edilen atlarla yapılan arazi arama tarama faaliyeti sırasında Akgedik Mahallesi ormanlık kamu arazisi içerisine ağaç dalları ile çevrilerek hazırlanmış tarla içerisinde toplam 60 kök Hint keneviri ekildiği tespit edildi.
Numune alınmasının ardından imha edilen kenevirleri kim yada kimlerin ektiğinin bulunması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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