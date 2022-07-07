Manisa’da bin 642 kilometrelik yolda bakım yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı içerisinde bin 642 kilometrelik yol güzergahında bakım çalışması yaptı.

Vatandaşların konforlu ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol yenileme çalışmalarının yanı sıra bakım çalışmalarına da büyük önem veriyor. Bu çerçevede Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, 2022 yılı içerisinde bin 642 kilometrelik yol güzergâhında bakım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda, il genelinde bin 642 kilometrelik yol güzergahında ekiplerimiz trafik güvenliğini ve konforu etkileyen olumsuz durumlara karşı bakım çalışması gerçekleştirdi. Yollarda, tamirat, bakım ve yama çalışmasının yanı sıra, aynı zamanda şarampollerin temizlik ve bakımlarını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra yaşanan yoğun yağışlarda hasar gören ve sel, heyelan vb. sebeplerden kullanılamaz durumda olan menfezleri de yeniden yapıyoruz. Ulaşımda güven ve kalitenin artması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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