Manisa'da trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Gelenbe Mahallesi D565 Karayolu Kırkağaç Kavşağı mevkiinde meydana geldi. H.C. (64) idaresindeki 06 CUJ 156 plakalı araç, Balıkesir yönünden Manisa yönüne giden M.N. (34) idaresindeki 45 NM 570 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada sürücü H.C. ve araçtaki H.G.C. (69), G.U. (18), F.G.U. (20) ile kamyon sürücüsü M.N. yaralandı. Yaralılar acil sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, yaralılardan 18 yaşındaki G.U.'nun durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.