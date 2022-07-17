Turgutluspor'da İlhan dönüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig'e düştüğü yeni sezon öncesi antrenmanlara teknik direktörlük görevine getirilen Sadun Hoşbay yönetiminde tesislerinde başlayan Turgutluspor, eski golcüsünü 11 yıl sonra takıma döndürüyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, son olarak 3'üncü Lig'de Elazığ Karakoçan FK formasıyla geçen sezon 11 gol atan 34 yaşındaki tecrübeli forvet İlhan Aslanoğlu ile anlaştı. Hafta içinde sözleşme imzalaması beklenen İlhan, Altay'da başladığı uzun soluklu kariyerinde daha önce 2010-2011 sezonunda Turgutluspor formasını giymişti.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-07-17 11:52:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.