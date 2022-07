Turgutlu’da ‘Hırsız’ oyunuyla kahkaha tufanı yaşandı

Turgutlu Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği tiyatro gösterisi seyircilerden tam not aldı.

Birbirinden keyifli tiyatro oyunlarını izleyicilerin beğenisine sunan Turgutlu Belediyesi, “Hırsız” oyununa ev sahipliği yaptı. İtalyan Yazar Dario Fo'nun 'Hırsız' isimli ölümsüz eserinden uyarlanan tiyatro oyunu Turgutlu’da gösterime sunulurken, seyirciler oyun sonunda oyuncuları alkış yağmuruna tuttu. Usta oyuncu Füsun Demirel’in çevirisi ile sahne alan tek perdelik oyun, izleyenlere eğlenceli ve unutulmaz bir akşam yaşattı. Seyirtepe Tesisleri Amfitiyatro'da gerçekleştiği tiyatro oyununa her yaştan Turgutlulu yoğun bir ilgi gösterdi.

Sergiledikleri muhteşem performans ile geceyi şenlendiren usta oyuncular Umut Oğuz, Tuna Arman, Somer Karvan, Ebru Karanfilci, Ceren Bayır ve Suat İnal alanı dolduran binlerce izleyicinin taktirini kazandı.

Hırsız oyunuyla çok eğlenceli anlar yaşandığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Sevgili hemşehrilerimiz, biliyorsunuz yaşanmayan bir alandı burası. Pandemi sonrasında bu dördüncü oyunumuz. Sizler, bizim bu oyunlarımıza destek verdiğiniz sürece ve izleyici olarak da katıldığınız sürece biz herkesin düşüncelerini özgür olarak söylemesi için ve sanatlarını yapmaları için alan yaratmaya devam edeceğiz. Ben verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Her konuşmamda şunu söylemiştim; ‘Belki çok büyük projelere imza atmıyoruz, o devasa binaları yapamıyoruz, bunlara gücümüz yetmiyor.’ Ancak göreve geldiğimiz ilk andan itibaren çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğini yaşaması için hiçbir ilçe belediyesinin gerçekleştirmediği TURBEM Eğitim Merkezini hayata geçirdik. İlk projemiz buydu. Orda çocuklarımızı üniversitelere, liselere, ara sınıflara hazırlık yapması ile ilgili mümkün olduğu kadar ücretleri çok alt sınırda tutarak, yalnızca ihtiyaçlarımızı karşılayacak ücretler alarak çocuklarımızın hayata tutunmasına, arzu ettikleri okullara ulaşmalarıyla ilgili destekler vermeye devam ediyoruz. Bunun haricinde Atatürk Kültür Merkezi’ni kurduk. Orada da 21. kursumuzu açtık. Yani biz insana yatırım yapmaya devam ediyoruz. 30 yıl sonra Turgutlu'da biz Cumhuriyet Halk Partisi ile seçimi kazandık. O sosyal belediyeciliğin farkını da her geçtiğimiz gün gösteriyoruz. Burdan da bir müjde vermek istiyorum. 30 Ağustos'ta başlayacak olan Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimiz İrem Derici ile başlayacak. 3 Eylül’de Manuş Baba konserimiz olacak, 7 Eylül'de İlyas Yalçıntaş, 29 Ekim'de gençlerimize Ceza'yı getiriyoruz. Tabi bu arada o dokuz günlük sürecek olan programda da çeşitli kültürlerimizi tanımak için derneklerimiz ile beraber geceler düzenliyoruz. Doğu kültürlerini yaşatacak olduğumuz bir gece olacak, bir gece balkan kültürlerini yaşatacağız. Sonrasında Erzurumlular, Bitlisliler gecemiz olacak. En güzeli de bir zurna festivalimiz olacak. Sizlere 9 gün doyasıya o enerjilerinizi atacak olduğunuz alanlar yaratacağım. Ben hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bu güzel oyunu sergileyen ekibimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.