Soma Belediyesinde en düşük maaş 7 bin 480 TL oldu

Soma Belediyesi yetkili sendika olan Hizmetİş Sendikası ile yaptığı ek protokol ile Soma Bel. A.Ş’de bulunan çalışanlarının en düşük maaşı 7 bin 480 TL oldu.

Soma Belediyesi yetkili sendika olan Hizmetİş Sendikası ile yaptığı ek protokol ile Soma Bel. A.Ş’de bulunan çalışanların maaşlarında iyileştirme yapıldı. İmzası atılan düzenleme ile en düşük işçi maaşı 7 bin 480 lira oldu.

Yüksek enflasyon ve fiyat artışları sebebiyle düzenleme yapılmasının gerekli olduğunu belirten Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Tüm dünyada yaşanılan fiyat artışları sebebiyle ekonomide dalgalanmalar yaşandı. Her alanda yaşanılan fiyat artışlarına karşı yıllarca emek verip bünyemizde olan çalışanlarımız için maaş düzenlemesi yaptık. Hizmet İş Sendikamız ile imzaladığımız bu toplu iş sözleşmesi tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Anlaşmanın sağlanmasında emeği geçen değerli Sendika Başkanımız Okan Polat ve ekibi ile Soma Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ek protokol ile ücretlerin makul bir seviyeye indirildiğini söyleyen Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat, "Enflasyonda yaşanan dalgalanmalar sebebiyle Soma Belediyesi Personel A.Ş’de bulunan üyelerimizin maaşları erimişti. Bu sebeple Belediye Başkanımız Ali Tulup ve Personel A.Ş yönetim kurulu üyeleri ile yaptığımız görüşmelerde maaşların düşük olması sebebi ile ek protokol ile daha makbul bir seviyeye yükseltilmesini rica ettik. Sağolsun Belediye Başkanımızın olur ve gayretleriyle üyelerimizin ücretleri en düşük net 7 bin 480 lira seviyesi çıkartıldı. Bu sebeple Belediye Başkanımız ve Soma Bel. A.Ş Yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Üyelerimize hayırlı olsun” dedi.

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