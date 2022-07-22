Turgutlu Belediyesi gençlere tercih desteğini bu yılda sürdürecek

Turgutlu Belediyesi üniversite öğrencilerine yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Üniversite tercihi yapacak gençlere iki noktada ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek.

Turgutlu Belediyesi YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte 25 Temmuz Pazartesi gününden itibaren üniversite tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecek. Turgutlu’da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Turgutlu Eğitim Destek Kurs Merkezi (TURBEM) ve Eski Belediye Binası olmak üzere iki noktada kurulan merkezlerde, gençlere puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmeleri için destek olunacak.

Üniversite Tercih Merkezi projesiyle TURBEM öğrencileri de dahil olmak üzere Turgutlu’da yaşayan ve üniversite tercihlerini doğru bir şekilde yapmak isteyen tüm adaylar TURBEM ve Eski Belediye Binasına gelerek tercih uzmanlarının yardımlarıyla tercihlerini yapabilirler. Ayrıca Eski Belediye Binasında ise üniversite tercihlerini yapacak olan öğrencilere İstanbul Aydın Üniversitesi tercih uzmanlarınca danışmanlık hizmeti verilecek.

Gençlerimizin geleceklerine yön vermelerine katkıda bulunmak için tercih merkezlerini oluşturduklarını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanlarında olduğumuz gibi hayatlarının en önemli noktası olan tercih dönemlerinde de yanlarındayız. Bu süreçte sevgili gençlerimizin hata yapmadan, bilinçli ve sağlıklı biçimde tercih yapmaları adına bizler de ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimizi tercih yapmadan önce merkezlerimize mutlaka bekliyoruz” dedi.

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