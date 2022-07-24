Motosiklet otobüse çarptı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otobüse çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.T.K. (13), plakasız motosikletiyle seyir halindeyken Z.Ç. idaresindeki 45 AG 519 plakalı şehir içi otobüsünün ön tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanan H.T.K., önce Saruhanlı Devlet Hastanesine ardından da üniversite hastanesine sevk edildi. Kazada yaralanan H.T.K.'nin sol kolunda ve sol ayağında kırıkların olduğu belirtilirken hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.