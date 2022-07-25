Hırsızlık şüphelisi lokantada yemek yerken yakalandı

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Ege Bölgesi'ndeki çeşitli il ve ilçelerde hırsızlık olaylarına karışan ve 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi, Manisa'nın Soma ilçesinde lokantada yemek yerken yakalandı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Ege Bölgesi'ndeki farklı il ve ilçelerde hırsızlık olaylarına karışan şahısların Manisa'nın Soma ilçesine geldikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler söz konusu aracı Soma ilçesinde bir lokanta önünde tespit ederken, şüphelileri de lokantada yemek yerken yakaladı. Yapılan sorgulamada İ.U. adına sahte kimlik ibraz eden S.U.'nun çeşitli hırsızlık suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan S.U., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Akhisar Cezaevi'ne teslim edildi.

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