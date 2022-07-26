Manisa FK Adem Büyük'le imzaladı



MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, her konuda anlaşma sağladığı tecrübeli golcü Adem Büyük'ü resmen transfer etti. Geçen sezonun devre arasına kadar Yeni Malatyaspor'da forma giyen daha sonra kısa bir süre antrenör-futbolcu görevi de yapan 34 yaşındaki oyuncu Manisa FK ile 1 yılı opsiyonlu toplam 3 senelik sözleşme imzaladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri´nde gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan Adem, "Öncelikle Manisa Futbol Kulübü´nde olduğum için çok mutluyum. Uzun yıllar önce Manisa´da güzel deneyimler ve şampiyonluk yaşadım. Tekrar başladığım yer olan Manisa´ya geri dönüş yaptım. Hiçbir sorumluluktan ve mücadeleden kaçmayan bir Adem Büyük izlettireceğim" dedi.

Amen, uzun soluklu kariyerinde Galatasaray dahil birçok kulüpte forma giydi.

İMZA SIRASI BATUHAN'DA

Transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, Trabzonsporlu Batuhan Kör için de çalışmalarını hızlandırdı. Bursaspor'da yetişip bu kulüpte vitrine çıkan 21 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı ve resmi imzaların en kısa zamanda atılacağı kaydedildi. Trabzonspor'a 2021-2022 sezonunda transfer olan genç forvet bordo-mavili formayı resmi maçlarda giyemedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-07-26 11:25:45



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