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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilim Sanat Merkezinin başarılı öğrencilerinden Başkan Çelik'e teşekkür

İHA

Bilim Sanat Merkezinin başarılı öğrencilerinden Başkan Çelik'e teşekkür

Şehzadeler Belediyesinin destekleri ile hazırladıkları 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' ve 'Akıllı Ulaşım' projeleriyle Teknofest 2022 finalisti olma başarısı elde eden Manisa Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrencileri, okul müdürleri Özgür Emeksiz ve öğretmenleri ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek, destekleri için teşekkür etti.
Manisa Bilim ve Sanat Merkezi'nin başarılı öğrencileri Ayşe Nehir Nalbantoğlu, Melisa Yiyit, Abdullah Kocikli, Yusuf Elmas ve Taha Arben Vurgun Şehzadeler Belediyesinin destekleri ile hazırladıkları 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' ve 'Akıllı Ulaşım' projeleri ile Teknofest 2022 finalisti olma başarısı elde etti. Geliştirdikleri yazılım projesi ile Akıllı Ulaşım Yarışmasında 2931 Temmuz’da Ordu’da; 'Erişilebilir Akıl Oyunları' projesi ile de 57 Ağustos’ta Trabzon'da düzenlenecek Teknofest 2022 finaline katılacak öğrenciler, okul müdürleri Özgür Özgür Emeksiz ve öğretmenleri ile birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Bilim ve Sanat Merkezi'nin Müdürü Özgür Emeksiz öğrencilerinin Teknofest 2022 finalinde iki projeleri ile Manisa'yı temsil edeceklerini ifade ederek, "Daha önce Manisa Bilim Sanat Merkezi olarak Teknofest'te Türkiye birinciliği ve üçüncülüğü dereceleri elde etmiştik. Bu sene de inşallah öğrencilerimizden aynı başarıları bekliyoruz. Sene başında yapılan hem 4007 Bilim Şenliği'nde hem de Teknofest için kurumumuza Şehzadeler Belediyesinin katkı ve destekleri için Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise şöyle konuştu; "Şehzadeler Belediyesi olarak eğitim ve öğretime çok önem veriyoruz. Bugüne kadar sayısız desteklerimiz oldu. Teknofest finalinde Bilim Sanat Merkezimizin öğrencileri 2 takım olarak yarışacaklar. Bu bağlamda da Şehzadeler Belediyesi olarak Manisa'mızın gururu, ülkemizin teminatı bu yavrularımıza her türlü desteği verdik. Bundan sonra da ne gerekiyorsa destek olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki takımlarımız katıldıkları yarışmalarda başarılı olacaklardır. Binlerce katılımcının arasından finalist olmak bile büyük başarı. 'Engelsiz Yaşam Teknolojileri' ve 'Akıllı Ulaşım' projeleri çok ciddi projeler. Yürekten yavrularımızı ve emek veren idareci ve hocalarımızı kutluyor, tebrik ediyorum. Biz de bir ağabeyleri, bu şehrin bir hizmetkarı olarak yanlarındayız"
Ziyarette, Teknofest finalinde yarışacak olan öğrencilerden Taha Arben Vurgun, projelerini nasıl hazırladıklarını ve neyi amaçladıkları hakkında Başkan Çelik'e bilgi verdi. Okul Müdürü Özgür Emeksiz de Başkan Çelik'e kendilerine verdikleri destek nedeniyle plaket takdim etti.

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