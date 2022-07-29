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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ’den Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine su tasarrufu eğitimi

İHA

MASKİ’den Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine su tasarrufu eğitimi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde bulunan camilerde Yaz Kur’an Kursuna giden öğrencilere su tasarrufu eğitimi verdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son dönemlerde yaşanan kuraklık ve bu duruma nasıl engel olunabileceğini anlatmak amacıyla, 2018 yılından bu yana 10 binden fazla öğrenciye ulaşarak su tasarrufu konusunda eğitim verdi. Yaz aylarında da Kur’an Kursu öğrencilerine eğitimler verilmeye devam ediliyor. Bu çerçevesinde Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde bulunan camilerde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine su tasarrufu konusunda bir eğitim verdi. Eğitimde, Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Necati Abalı ile Avşar Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz de yer aldı. Abone İşleri Dairesi Başkanı Akbaş, öğrencilerden suyu tasarruflu kullanmalarını ve ailelerine de bu eğitimde öğrendiklerini anlatmalarını istedi. Eğitim sonunda öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri verildi.
MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, daha önceden İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan ortak çalışma sayesinde il genelinde 10 binin üzerinde öğrenciye ulaşarak su tasarrufu konusunda eğitim verdiklerinin altını çizerek, “İl Müftülüğü ile de görüşerek il genelinde camilerimizde yaz Kur’an Kurslarına gelen öğrencilerimize de su tasarrufu eğitimi veriyoruz. Ülkemizde ve dünyada su kaynakları giderek azalıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak amacımız, gelecek nesillere temiz ve içilebilir su bırakmak. Bunu da suyu tasarruflu ve düzgün bir şekilde kullanarak sağlayabiliriz. Bu konuda da biz gelecek nesillerimiz olan çocuklarımız bilgilendirilmesi ve yetiştirilmesine çok önem veriyoruz. Eğitimi 7 gün 24 saat yer ve mekan gözetmeksizin diğer kurumlarımızın da katkılarıyla her noktada verme konusunda gayret ediyoruz. Bu konuda bizlere destek veren İl Müftümüze, kıymetli personellerine, değerli ailelerimize, Kur’an Kursu öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok verimli bir eğitim oldu. Umuyoruz ki çocuklarımız almış oldukları bu eğitimi hayatın her alanında, önce aile ortamında, daha sonra okul ortamında ve sosyal ortamda su tasarrufuyla ilgili gerekli tedbirleri alıp çevresindekileri de bilinçlendireceklerdir” diye konuştu.

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