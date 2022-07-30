Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üzüm üreticilerinde Ortadoğu pazarı sevinci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu Ortadoğu'da kısıtlaması bulunan Türk ürünlerinin önündeki engel kalktı Dünyanın en kaliteli üzümlerinin yetiştiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de yeni pazarın sevinci yaşanmaya başladı Başta Rusya olmak üzere 122 ülkeye ihracat yapılan ilçedeki üreticiler başta Suudi Arabistan olmak üzere Ortadoğu pazarına ürün gönderecek olmanın mutluluğunu yaşıyor

İHA

Üzüm üreticilerinde Ortadoğu pazarı sevinci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu Ortadoğu'da kısıtlaması bulunan Türk ürünlerinin önündeki engel kalktı Dünyanın en kaliteli üzümlerinin yetiştiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde de yeni pazarın sevinci yaşanmaya başladı Başta Rusya olmak üzere 122 ülkeye ihracat yapılan ilçedeki üreticiler başta Suudi Arabistan olmak üzere Ortadoğu pazarına ürün gönderecek olmanın mutluluğunu yaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri sonucu ihracatın önündeki kısıtlamaların kalktığı Ortadoğu pazarının yeniden açılması Manisalı üzüm üreticilerinin yüzünü güldürdü. Başta Rusya olmak üzere 122 ülkeye ihracat yapılan üzümlerin Ortadoğu pazarında da yer alacak olması ülkeye de ciddi anlamda döviz girmesini sağlayacak.
Manisalı ve Alaşehirli üzüm üreticileri Ortadoğu pazarlarının ihracata açılmasının sevinci yaşıyor. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün hasat döneminin yaklaştığı şu günlerde, Ortadoğu ülkelerine ihracat yapılacak olması, üzümcüleri ve ihracatçıları sevindirdi. Ortadoğu ülkelerinden özellikle Suudi Arabistan tarafından Türk ürünlerine ihracat kısıtlamasının getirilmesi sonucu, Ortadoğu ülkelerine istenilen düzeyde ihracat yapılamıyordu. Son günlerde Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle kurulan iyi ilişkiler sonunda Türk ürünlerine getirilen ihracat kısıtlaması kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sonucu yeniden ihracatın açılması sonucu Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümünün ihracatı başta Rusya olmak üzere Avrupa ülkelerinden sonra, şimdi de Ortadoğu ülkelerine yapılabilecek. Ortadoğu ülkelerine ihracat yolunun açılmasıyla 2021 yılında 230 bin ton olarak gerçekleşen Çekirdeksiz Sultaniye yaş üzüm ihracatının 2022 yılında daha da artması ve ülkeye daha fazla döviz girdisi sağlaması bekleniyor.

Üreticinin yüzü güldü
Alaşehirli üzüm üreticisi Mustafa Yılmaz, "Ortadoğu ülkelerine ihracatımız başladı. Üzüm piyasası daha güzel olacak, bizleri çok memnun etti. Ortadoğu'ya ihracatın açılması bizim gibi çiftçileri çok memnun etti. Yetkililerin hepsine teşekkür ediyorum." dedi.
Alaşehir’de ziyaretlerde bulunan Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ise, "Ortadoğu ülkelerine ihracat geçmiş dönemde kısıtlanmıştı, yasaklı değildi, sadece kısıtlıydı. Özellikle Suudi Arabistan‘a Türk ürünlerinin alınmaması için kendi yönetimleri içerisinde böyle bir talimat vardı. Bu talimat Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri sonucunda Ortadoğu pazarlarımızın da ihracata açılması Türk ürünlerinin de orada rahatlıkla satılabilecek, haberini alınca bizleri ve ihracatçılarımızı sevindirdi ve ülkemiz içinde hayırlı oldu. İhracatçılarımız ve üreticilerimiz de memnun. Ülkemiz adına, buda bizleri çok sevindiriyor. Ortadoğu dediğimiz zaman başta Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelere şu anda ihracat yapabiliyoruz. Alaşehir ve Manisa ovası olduğu gibi üzüm ovası ve üzümün yüzde 80’i burada üretiliyor, bunun yaklaşık yüzde 30’u ihracata gitmektedir. Rusya bizim için önemli bir pazar. Tabii ki sadece Rusya’ya bağımlı kalmamak için sürekli alternatif pazarlar aramaktayız. Şu anda yaklaşık 122 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve ciddi anlamda pazarlar oluşturuyoruz. Umarım ki önümüzdeki dönemler içerisinde ihracatımız son derece artacak ve artmasını da bekliyoruz. Burada üreticilerimize ihracatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz hayırlı pazarlar diliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esrar ve kenevirlerin ele geçirildiği bağ evinin sahibi aranıyor
YEREL HABERLER Esrar ve kenevirlerin ele geçirildiği bağ evinin ...
Şlam havuzu çöktü, bir işçi kurtarıldı bir işçiye ulaşılamıyor Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden firmasının şlam havuzunda çalışan iş makineleri çökme sonucu havuza gömüldü Bir kamyon ve bir kepçenin çalıştığı havuzda kamyon sürücüsü kurtarılırken ekipler kepçe sürücüsüne ulaşmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Şlam havuzu çöktü, bir işçi kurtarıldı bir işçiye ...
Jandarma timleri motosiklet kullanıcılarını bilgilendirdi
YEREL HABERLER Jandarma timleri motosiklet kullanıcılarını ...
Somaspor'a 2 takviye daha
YEREL HABERLER Somaspor'a 2 takviye daha
Kaymakam Arıkan LGS'de dereceye giren öğrencileri tebrik etti
YEREL HABERLER Kaymakam Arıkan LGS'de dereceye giren öğrencileri ...
Yara bakımı konusunda bilgilerini güncellediler
YEREL HABERLER Yara bakımı konusunda bilgilerini güncellediler
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nden MASKİ'ye ziyaret
YEREL HABERLER Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nden MASKİ'ye ziyaret
MASKİ’den Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine su tasarrufu eğitimi
YEREL HABERLER MASKİ’den Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine su tasarrufu ...
Yunuskentli çocuklar spor kurslarını çok sevdi
YEREL HABERLER Yunuskentli çocuklar spor kurslarını çok sevdi
Edgar Prib Manisa FK ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Edgar Prib Manisa FK ile sözleşme imzaladı
Bağ evine uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
YEREL HABERLER Bağ evine uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Manisa FK'da Edgar Prib imzaladı
YEREL HABERLER Manisa FK'da Edgar Prib imzaladı
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 4 kişiye gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'da Hakan Füzün'ün cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisar'da Hakan Füzün'ün ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa’da cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze öncesi aile dostu için Kur’an okudu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa’da cenaze törenine ...
Komisyon üyelerinden Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesislerine tam not
YEREL HABERLER Komisyon üyelerinden Manisa Merkez Atıksu Arıtma ...
Manisa'da toplu ulaşım araçları ve ticari taksilere sıkı denetim
YEREL HABERLER Manisa'da toplu ulaşım araçları ve ticari taksilere ...
Yunusemre’ye 80 milyonluk eğitim yatırımı
YEREL HABERLER Yunusemre’ye 80 milyonluk eğitim yatırımı
Cep telefonu ile çektikleri fotoğraflardan sergi açtılar
YEREL HABERLER Cep telefonu ile çektikleri fotoğraflardan sergi ...
Kuruyan Marmara Gölü, Bozdağ’ın suyu ile hayat bulacak Bozdağ'ın kar suları ovaya merhem olacak
YEREL HABERLER Kuruyan Marmara Gölü, Bozdağ’ın suyu ile hayat ...
Manisa Büyükşehir'den Selendili çiftçilere katı gübre makinesi
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den Selendili çiftçilere katı gübre ...
Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaş 8 bin 216 TL oldu
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi'nde en düşük maaş 8 bin 216 TL ...
Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi
YEREL HABERLER Kula'ya yeni KYK yurdu müjdesi
Manisa FK'da Batuhan imzayı attı, Edgar Prib sırada
YEREL HABERLER Manisa FK'da Batuhan imzayı attı, Edgar Prib sırada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.