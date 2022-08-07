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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında (2)

DHA

Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında (2)


50 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Manisa'nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale ile 12 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Ersan ERDOĞAN
2022-08-07 14:01:59

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