Soma'daki orman yangını 12 saatte kontrol altında (2)

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50 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Manisa'nın Soma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, havadan ve karadan müdahale ile 12 saatte kontrol altına alınan orman yangınında 50 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Ersan ERDOĞAN

2022-08-07 14:01:59



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