Turgutluspor'da transfer sürüyor



TURGUTLU, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezon öncesi transfer harekatına devam eden Turgutluspor, eski oyuncusu Levent Aktuğ'un yanı sıra Samsunspor altyapısından Emirhan Gürler'i renklerine bağladı. Turgutluspor altyapısından çıkan 31 yaşındaki defans oyuncusu Levent; Bergama Belediyespor, Soma Sotesspor, Uşakspor, Somaspor ve Aliağa FK formaları giyip yuvaya döndü. 19 yaşındaki kanat oyuncusu Emirhan ise daha önce genç milli formayı da giydi. Oyuncuların imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez ve Altyapı Sorumlusu Burhan Gündüz yer aldı.İmza töreni sonrası konuşan tecrübeli oyuncu Levent Aktuğ, "Altyapısından çıktığım yuvama geri döndüğüm için çok mutluyum. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarım ile birlikte Turgutuspor'un başarısı için sahada canla başla çalışacağım. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun" dedi.

Genç oyuncu Emirhan Gürler ise, "Büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğimde ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Bana güvenen ve burada olmama olanak sağlayan herkesi mutlu etmek için çok çalışıp savaşacağım" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-08-18 14:19:54



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