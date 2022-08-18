Manisa'da terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli adliyede (2)

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SERBEST KALDILAR

Manisa'da, terör propagandası yaptığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 şüpheli, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere, serbest bırakıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-08-18 17:51:27



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