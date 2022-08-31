Manisa´da 30 Ağustos coşkusu Mustafa Ceceli ve Volkan Konak ile doruğa ulaştı



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA´da, Zafer Bayramı´nın 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında konser veren Mustafa Ceceli ve Volkan Konak vatandaşlara coşku dolu bir gece yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Zafer´in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Mustafa Ceceli Yunusemre ilçesinde, Volkan Konak ise Şehzadeler ilçesinde konser verdi. Yunusemre Belediyesi tarafından ilçedeki alışveriş merkezi arkasında düzenlenen etkinlikte Ceceli, güçlü sesi ve performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri izleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sanatçıya hediye takdim etti.

Volkan Konak ise Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı´nda sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Konak, performansıyla Manisalıları coşturdu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, konser sonunda Konak´a çiçek takdim etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-08-31 00:25:52



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