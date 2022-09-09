Elektrikli bisikleti çalarken çevredekiler fark etti, kaçma anı kamerada

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Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, apartmanın önündeki elektrikli bisikleti çalmak üzereyken mahallelinin tepkisiyle kaçan şüpheli, güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Önder Sokak'taki apartmanın önünde, park halindeki elektrikli bisikleti, saat 07.30 sıralarında bir kişi çalmak istedi. Bu sırada yan apartmandaki balkonda oturan kişi durumu fark edip tepki gösterdi. Paniğe kapılan şüpheli, elektrikli bisikleti bırakıp kaçtı.

O anlar apartmanın güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2022-09-09 17:52:37



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