Manisa Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: 2-2



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Muhammet Taha (Dk. 70 Ba), Ayberk, Domgjoni, Çağrı, Nizamettin, Burak (Dk. 76 Batuhan), Prib (Dk. 30 Selim) (Dk. 70 Grezda), Gakpa, Diallo, Adem

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Taha, Barış, Awuku, Arda, Donsah (Dk. 83 Atakan), Hagi, Doğukan (Dk. 77 Berat), Cenizhan (Dk. 83 Mert Miraç), Ogün, Malle

GOLLER: Dk. 53 Adem, Dk. 89 Batuhan (Manisa FK), Dk. 10 (P) ve Dk. 63 Cengizhan (Yeni Malatyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+7 Haqi (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Domgjoni, Çağrı, Ayberk, Adem (Manisa FK), Cengizhan, Donsah, Abdulsamed, Barış (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto 1´inci Lig´de üst üste iki maçını kazanıp çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü evinde son sıradaki Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Yeni Malatyaspor, 10´uncu dakikada Cengizhan´ın penaltısıyla öne geçti: 0-1. Manisa FK ikinci yarıda 53´üncü dakikada Adem ile beraberlik golünü attı. Yeni Malatyaspor 63´te yine Cengizhan´la üstünlüğü sağladı: 1-2. Batuhan 89´uncu dakikada ağları havalandırarak sonucu belirledi.

8´inci dakikada Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda Haqi, kaleci Ömer´in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

10´uncu dakika penaltı atışını kullanan Cengizhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1.

12´nci dakikada Nizamettin´in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Doğukan´ın ters kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed son anda kornere çeldi.

40´ıncı dakikada Manisa FK atağında Çağrı´nın sol kanattan ortaladığı topu Yeni Malatyaspor savunması kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Burak´ın önünde kaldı. Burak´ın sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

41´inci dakikada Yeni Malatyaspor atağında savunmanın arkasına iyi sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Cengizhan´ın vuruşunda, kaleci Ömer son anda topa eliyle müdahale ederek, mutlak golü önledi.

45+2´nci dakikada sol kanatta Manisa FK savunmasından seken topu önüne alan Doğukan´ın ceza sahası içerisine girer girmez uzak köşeye gönderdiği top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.

53´üncü dakika sağdan Selim´in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen Adem, topu ağlara gönderdi: 1-1.

63´üncü dakikada Nizamettin´in kaptırdığı topu süren Haqi, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyi çalımlayan Haqi topu sol arka direğe bıraktı. Cengizhan topu boş kaleye gönderdi: 1-2.

89´uncu dakikada Manisa FK atağında, Dıallo´nun sağa bıraktığı topu Ayberk ceza sahasına kesti. Müsait pozisyonda Batuhan topu ağlara gönderdi. 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-09-11 18:55:18



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