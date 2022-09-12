Akhisarspor kupa sınavında

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk hafta Arguvan Belediyespor'un ardından ikinci maçında Bursa Yıldırımspor'la da golsüz berabere kalan Akhisarspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Bigaspor deplasmanına çıkacak. Çanakkale Biga İlyas Bayram Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.45'te başlayacak. Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf adını üst tura yazdıracak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-09-12 10:20:06



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