Turgutluspor patladı

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TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk maçta deplasmanda Karaman FK'ya 4-0 mağlup olan Turgutluspor, taraftarıyla aylar sonra buluştuğu iç saha sınavında Yeşilyurt Demir Çelik Ofspor engelini 2 kez yenik duruma düşmesine rağmen geçti. Rakibini geriden gelip Burak Osman, Levent ve Berkay'ın golleriyle 3-2 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, kaybını telafi etti. Turgutlusporlu futbolcular galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-09-12 10:30:31



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