Turgutluspor evinde telafi etti

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TURGUTLU (Manisa), (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup olan Turgutlusbpor, yenilgiyi evinde telafi etti.

Sahasında Orduspor 1967'yi 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar yeniden çıkışa geçti. Bu sezon dış sahada oynadığı 2 maçtan da puansız ayrılan Turgutluspor evinde ise 2'de 2 yaptı. Ligin 2'nci haftasında Ofspor'u 3-2 yenmeyi başaran Turgutluspor sahasında Orduspor 1967'yi de geçerek taraftarını mutlu etti. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu DHA

2022-09-25 11:37:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.