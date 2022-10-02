Manisa FK - Adanaspor: 3-2

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) -

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Hüsnü Emre Çelimli, Anıl Usta

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Birkan TetikNizamettin, Diallo (Dk. 80 Mert), Stark, Gakpa (Dk. 57 Batuhan), Fırat (Dk. 71 Prıb), Burak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk, Domgjonas, Adem (Dk. 71 Mehmet)

ADANASPOR: HasanAhmethan Köse, Tehteh (Dk. 67 Belem), Hakan, Hakkı, Burak Çoban, Iseka (Dk.60 Fernandes) Evren (Dk. 67 Yiğithan), Roche, Emre, Ferhat (Dk. 70 Metehan)

GOLLER: Dk. 39 Adem Büyük, Dk. 45+7 Gakpa (pen.), Dk. 57 Ayberk (Manisa FK) - Dk. 27 (Pen)- Dk. 78 Ahmethan Köse (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Diallo, Mehmet, Muhammet Taha Şahin, Adem (Manisa FK) - Evren, Ahmethan, Roche (Adanaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 73 Domgjonas (Manisa FK)

Spor Toto 1´inci Lig´in 7´nci haftasında Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor´u konuk etti. 73´üncü dakikada 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı.

27´nci dakikada Adanaspor atağında Ahmethan Köse rakiplerini geçerek ceza sahasına kadar ilerledi, kaleci Muhammed Birkan´ı da geçen Ahmethan Köse topu boş kaleye gönderdi: 0-1.

39´uncu dakikada Manisa FK atağında Fırat´ın sağ kanattan yerden yaptığı sert ortaya ceza sahası içinde yükselen Adem'in şutu direkten geri döndü. Dönen topa yeniden yükselen Adem Büyük bu kez topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

45+3´üncü dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içine giren Gakpa, Evren tarafından formasından çekilerek yere düşürüldü. Hakem Mehmet Türkmen, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi.

45+7´nci dakikada topun arkasına geçen Gakpa, ters köşeye atarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

57´nci Manisa FK´da Nizamettin´in ortaladığı topa ceza sahası içinde yükselen Ayberk, topu ağlara gönderdi: 3-1.

78´inci dakikada Adanaspor atağında Nizamettin, ceza sahası içinde Burak Çoban´ı düşürdü. Topun başına geçen Ahmethan Köse, topu ağlara gönderdi: 3-2.

DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-10-02 15:43:59



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