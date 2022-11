Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Serkan ÖZDEMİR/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde 4 bin 648 sentetik ecza ve 2,15 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. (37) ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezinde durdurulan otomobilde arama yaptı. Araçta 4 bin 648 sentetik ecza ve 2,15 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. ise işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. M.Y., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

