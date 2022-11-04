Kontrolden çıkıp savrulan otomobil, bariyere saplandı: 2 yaralı



Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin savrulup, bariyere saplandığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Ortaköy kavşağında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Ali Karaca (38) yönetimindeki 45 RA 1155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak bariyerlere saplandı. Çarpmanın şiddetiyle demir bariyerler otomobilin bir tarafından girip diğer tarafından çıktı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Mesut Akıncı (41) ve Mehmet Savran (37) yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Savran'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İzmirAnkara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Hasan YİĞEN

2022-11-04 02:33:51



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