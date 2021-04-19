Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Manisa'nın coğrafi işaretli 'taban simidi' sahur sofralarının gözdesi oluyor

Manisa'da yetişen nohutlardan doğal yolla elde edilen mayayla yapılan ve bu özelliğiyle benzerlerinden ayrılan taban simidinin üretimi ramazanda artıyor

Manisa'nın coğrafi işaretli 'taban simidi' sahur sofralarının gözdesi oluyor
AA

Manisa'ya özgü taban simidi, şehirde sahurun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

AA'nın haberine göre ismini yassı yapısından alan taban simidi kentteki fırınlarda un, su, nohut mayası, pekmez ve susamdan imal ediliyor.

Sahur vaktine kadar önceki yıllarda sokaklarda satılan simit, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl yalnızca fırınlardan alınabiliyor.

Nohut mayasının verdiği tatlımsı tadıyla çocuklarca da çok sevilen simit, sahurlarda Manisalıların sofralarını süslüyor.

KENTTE RAMAZAN GELENEĞİ!

Taban simidi için 2018'de "coğrafi işaret" başvurusu yapıp onay alan fırıncı Ruşan Gültekin, AA muhabirine, ramazan aylarında talep doğrultusunda taban simidi üretimini arttırdıklarını belirtti.

Taban simidinin kentte bir ramazan geleneği olduğunu dile getiren Gültekin, bunu fırıncılar olarak yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Gültekin, taban simidinin en önemli özelliğinin nohut mayası kullanılması olduğunu, mayayı Manisa'da yetişen nohutlardan doğal yolla ürettiklerini ifade etti.

SUSATMIYOR, TOK TUTUYOR

Taban simidinde tuz bulunmadığını belirten Gültekin, "Doğal bir ürün olması nedeniyle vatandaşlar taban simidini çok tercih ediyor. İzmir'den gelip alanlar bile var. Susatmaması, tok tutması, doğal olması nedeniyle insanlar tercih ediyor. 100 yıl önce hangi yöntemle yapılıyorsa bugün de aynı şekilde imal ediyoruz" diye konuştu.

Oğluyla taban simidi almaya gelen Sözer Vurgun, taban simidinin yerel kültürün önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Özellikle bayramlarda taban simidi yendiğini de aktaran Vurgun, çocuğuna da bunu aktarmaya çalıştığını belirtti.

Vurgun'un 11 yaşındaki oğlu Taha Arben Vurgun ise taban simidini sevdiğini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çocuklar için evli kalmak doğru mu?
YAŞAMÇocuklar için evli kalmak doğru mu?
Cildi gençleştiren 10 öneri!
YAŞAMEllerinizi kremleyip buzdolabı poşetinde bekletirseniz. ...
18 Nisan Şans Topu sonuçları! MPİ Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM18 Nisan Şans Topu Çekiliş sonuçları
Nesli tükenme tehlikesi aldında... Fotokapanla görüntülendi - Haberler
YAŞAMNesli tükenme tehlikesi aldında... Fotokapanla ...
Günlük burç yorumları! 19 Nisan 2021 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Son dakika haberi 18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı
YAŞAM18 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı
Son dakika haberi 18 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı
YAŞAMŞans Topu sonuçları açıklandı
Kibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor
YAŞAMKibar Feyzo filmindeki konak sinema müzesi oluyor
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 17 Nisan 2021 - Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama
YAŞAM17 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 18 Nisan 2021 Pazar
YAŞAMGünlük burç yorumları!