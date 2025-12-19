Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Manisa’da değeri 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Manisa’da değeri 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa'da gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokorecin ele geçirilip, imha edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 22:17 Güncelleme: 19.12.2025 - 22:17
        Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Manisa’da gerçekleştirdiğimiz gıda denetimlerinde, onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan bozulmuş kokoreç ele geçirilmiş ve ürünler imha edilmiştir. İlgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

