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Mansur Yavaş: Aday olursam seçimi yüzde 100 alırım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mansur Yavaş, "Beraber hareket ettiğim arkadaşlarımla cumartesi günü toplanıp aday olup olmamayı konuştum. CHP ve İYİ Parti liderleri arasında yapılacak görüşmenin beklenmesine karar verdik" dedi

20.11.2018 - 07:08 | Güncelleme:

İsmi CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçen Mansur Yavaş, "Aday olmam halinde, seçimi kesin olarak kazanacağımı biliyorum. O konuda hiçbir tereddüdüm yok. Seçimi yüzde 100 alırım" dedi. 

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı hakkında net ifadeler kullandı. 

"Hiçbir partiye adaylık başvurusunda bulunmadım" diyen Yavaş, " Ancak konu Ankara olunca geçen seçimden dolayı akla direkt ben geldim. Televizyonlarda sürekli tartışıldım. Anketler de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi hem CHP'den, hem İYİ partiden ‘adayımız olsun' denilirken, bir de AKP anketinden de ismim önde çıktı. Yaptığım bir açıklamada, ‘Ankara 23 yıldır tahrip edilmiştir. Bunun için partilerin bir araya gelip uzlaşmayla Ankara'nın yönetilmesini istemeleri gerekir. Çünkü, başkentimiz Ankara, başkent olmaktan çıkarıldı, kent olmaktan da çıkarıldı. Buna karşı itiraz eden kesimlerin iyi bir yönetim için bir araya gelmesi gerekir' dedim" dedi. 

"BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLİNCE ROZET ÇIKARILMALI"

Mansur Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konu Mansur Yavaş değil, ortak noktamız Ankara olması gerekir. Aday kim olursa olsun, başkente layık bir Ankara için davranmalı. Rozetsiz başkan durumu ortaya çıkarsa Ankara'da başkan, projelerini daha rahat uygular. Bu görüşteyim. Bu aslında izah gerektirmeyecek bir konudur. Buna rağmen, ‘Canım böyle şey mi olur, rozetsiz başkan olur mu, seçilirse nasıl olsa rozeti çıkarır' itirazları oldu. Evet, belediye başkanı seçilince rozetini çıkarmalı. Melih Gökçek'le, Mustafa Tuna arasındaki fark, neden rozetsiz başkan olması gerektiğinin de en önemli göstergesi. Gökçek gittiğinden bu yana Ankara'da huzur var." 

O GÖRÜŞMEYİ BEKLİYOR

Adaylığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesini beklediğini söyleyen Yavaş, "Beraber hareket ettiğim arkadaşlarımla cumartesi günü toplanıp aday olup olmamayı konuştum. CHP ve İYİ Parti liderleri arasında yapılacak görüşmenin beklenmesine karar verdik" dedi. 

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