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Ankara'daki Togo Kuleleri'ne ilişkin Aygün, Yavaş'ın rüşvet istediğini iddia etmişti. Bu iddialar üzerine Yavaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu. 6 sayfalık suç duyurusunda şu ifadeler dikkat çekti:

"Terör örgütü yöneticisi Mehmet Akgül'ün Alan İnşaat A.Ş.'nin ortaklığında çıkarılması 27 Ekim 2016 tarihinde yani darbe girişiminin gerçekleştiği tarihten 3 aydan daha fazla bir süre geçtikten sonra gerçekleşmiştir. Şüpheli Sinan Aygün'ün 15 Temmuz gecesi yaşananlara rağmen 3 aydan fazla bir zaman zarfında hain örgütün yöneticilerinden biriyle gizli "ortak", yöneticilerinden birinin kardeşi ile ise açık ortak devam etmesi kendisinin de hain örgütle ilişki içerisinde olduğu ispatlamaktadır."

Soruşturma dosyasında, "Sinan Aygün dönemin Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın 5 Eylül 2016 tarihinde, yani örgüt üyesi ortağının hisselerinin Sinan Aygün'e devrinden 2 ay kadar önce "FETÖ'nün şirket hisselerini devredip gayrimenkullerini kaçırdığına ve mevzubahis şirket hisselerine devlet tarafından el konulacağı bu sebeple de bu hisselere ilişkin alım yapılmaması gerektiği"ne dair yaptığı açıklamaya rağmen FETÖ'cü Mehmet Akgül'ün hisselerini satın almıştır" ifadeleri yer aldı.