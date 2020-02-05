Mantar kurabiye nasıl yapılır?

Yapımının basit olması ve lezzetinin güzel olması nedeniyle tercih edilen mantar kurabiyesi tarifini bugün sizler için derledik. İşte birbirinden güzel mantar kurabiyelerini yapma zamanı.. işte tarifi...

MANTAR KURABİYE KAÇ KALORİDİR?

Mantar kurabiye tarifinde bolca kullanılan nişasta, tıpkı şeker gibi depolanıyor ve kilo almaya sebep oluyor. Mantar kurabiyenin bir tanesi yaklaşık 139 kaloridir.

MANTAR KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

1 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

125 gram tuzsuz tereyağı

5 yemek kaşığı nişasta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 yemek kaşığı kakao

Nasıl yapılır?

Derin bir kapta şeker ile yumurtayı çırpın. Ardından tereyağı ve nişastayı ekleyerek iyice karıştırın. Son olarak kabartma tozu, vanilya ve aldığı kadar unu katıp yoğurun. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Hamurunuzdan ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar çıkarın. Boş bir şişenin ağzını önce düz bir tabağa koyduğunuz kakaoya batırıp ardından yuvarlak hamurun üzerine bastırın, mantar şeklini aldığını göreceksiniz. Kurabiye hamurlarınızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yağlı kağıt serdiğiniz tepside pişirin. Kurabiyenizin rengi beyaz kalacak. Afiyet olsun...