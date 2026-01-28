Habertürk
Habertürk
        Mantar Kurabiye Tarifi ve Yapılışı: Mantar Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Mantar Kurabiye Tarifi ve Yapılışı: Mantar Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Artık hazırlanan yiyeceklerin lezzetleri kadar görüntüleri ve sunumları da önemli… Kurabiye çeşitleri arasında da hem göze hem de damak tadına hitap eden özel bir seçenek arıyorsanız, mantar kurabiye tarifi tam size göre diyebiliriz. Özellikle çay saatlerinde, çocukların doğum günlerinde veya sevdiklerinize hazırlayacağınız özel ikramlıklar arasında mantar kurabiye oldukça popüler bir seçenek… Şirin görünümleri ve lezzetiyle sofraları süsleyen bu kurabiyeler, evde kolaylıkla hazırlanabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 16:56 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:56
        Mantar Kurabiye Tarifi ve Yapılışı
        Bu yazımızda sizler için mantar kurabiye tarifi, mantar kurabiye malzemeleri, mantar kurabiye yapımı, mantar kurabiye yapılışı ve mantar kurabiye nasıl yapılır sorularının detaylı cevabını bulabilirsiniz. Evde basitçe hazırlanabilen bu kurabiyeler hem katkısız, hem lezzetli hem de oldukça sevimli bir görünüme sahip… Bu nedenle özellikle çocuklu aileler için mantar kurabiye yapımı, güvenle uygulanabilir bir tercih ve ayrıca sevdiklerinize hediye olarak da sunabileceğiniz şık bir ikramlıktır.

        Mantar Kurabiye Malzemeleri

        Lezzetli ve kıvamlı bir mantar kurabiye yapımı için öncelikle kaliteli malzemeler seçmek gerekir. İşte ihtiyaç duyacağınız mantar kurabiye malzemeleri

        • - 250 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)
        • - 1 su bardağı pudra şekeri
        • - 1 adet yumurta
        • - 1 paket vanilin
        • - 1 paket kabartma tozu
        • - Yaklaşık 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
        • - 2 yemek kaşığı kakao (mantarın şapka kısmı için)
        • - İsteğe bağlı olarak çikolata veya şekerleme süsleri

        Bu malzemelerle hazırlayacağınız mantar kurabiye, hem yumuşak dokusu hem de lezzeti ile dikkat çeker. Tereyağı ve pudra şekeri, kurabiyelerin kıvamını ve tadını belirler. Yumurta ve vanilin ise hamurun dokusunu ve aromasını tamamlar. Kakao ise mantar görünümü vermek için kullanılır ve kurabiyelere ekstra görsellik katar.

        Mantar Kurabiye Tarifi

        Mantar kurabiye tarifi, adım adım uygulandığında oldukça kolaydır. Öncelikle malzemelerin oda sıcaklığında olması, hamurun daha homojen olmasını sağlar. İşte adım adım mantar kurabiye yapımı

        • Geniş bir karıştırma kabına yumuşamış tereyağı ve pudra şekerini alın, mikser veya spatula yardımıyla krema kıvamına gelene kadar çırpın.
        • Yumurtayı ekleyin ve karışımı homojen hale getirin, ardından vanilini ekleyip karıştırmaya devam edin.
        • Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin. Hamur ele yapışmayacak kıvamda olmalı.
        • Hamuru streç filme sararak buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin. Bu adım, kurabiyelerin pişerken şekillerini korumasını sağlar.
        • Hamurdan küçük parçalar koparıp yuvarlayın. Hamurun bir kısmını ayırın ve kakao ekleyerek karıştırın (mantarlara şapka kısmı için).
        • Beyaz hamurdan mantarın sap kısmını, kakaolu hamurdan ise şapka kısmını oluşturun ve birleştirin.
        • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Kurabiyelerin alt kısmı hafifçe altın sarısı olunca fırından çıkarabilirsiniz.
        • Soğuduktan sonra isteğe bağlı olarak çikolata veya renkli şekerlemelerle süsleyebilirsiniz.

        Bu aşamalar, mantar kurabiye yapılışı için en doğru yöntemdir. Hamurun kıvamına ve fırın süresine dikkat ederseniz, kurabiyeler hem yumuşak hem de ağızda dağılan kıvamda olacaktır.

        Mantar Kurabiye Nasıl Yapılır?

        Mantar kurabiye nasıl yapılır sorusu genellikle kurabiyelerin görünümü ve kıvamıyla ilgilidir. Malzemelerin tazeliği, doğru ölçü ve pişirme süresi oldukça önemlidir. Bunun dışında bazı püf noktaları, kurabiyelerin hem lezzetini hem de görselliğini artırır. İşte o püf noktalar…

        • - Hamuru buzdolabında dinlendirmek, kurabiyelerin şeklinin korunmasını sağlar.
        • - Fırını önceden ısıtmak, kurabiyelerin eşit pişmesini sağlar.
        • - Kakao eklenmiş şapka kısmını fazla pişirmemek, kurabiyelerin yumuşak ve göze hoş görünmesini sağlar.
        • - Kurabiyeleri soğuduktan sonra süslerken renkli şekerlemeler veya çikolata parçaları kullanabilirsiniz.

        Evde hazırlanan kurabiyelerin en güzel yanlarından biri, hem katkı maddesi içermemeleri hem de malzeme kontrolünün tamamen sizin elinizde olmasıdır. Bu nedenle özellikle çocuklar ve misafirler için güvenle sunabileceğiniz bir tarif haline gelir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
