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Manzara korkutuyor! Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti kurudu

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, tamamen kurudu. Gölde yaşayan kuş türleri de bölgeyi terk ederken kuşlardan geriye bataklıktaki tüyler kaldı

03.10.2018 - 12:43 | Güncelleme: DHA

Yapay adaya sahip, Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu'nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, kurudu.

DHA'nın haberine göre 230!un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan göl, yanlış su kullanımı yüzünden sürekli düştü.

En son 2014 yılında kuruma noktasına gelen göle, çevreye yapılan gölet ve barajlarda biriken sular verilemedi, kalıcı bir çözüm bulunamadı. Göl beslenemediği için sıcak geçen yazın da etkisiyle kalan su da buharlaştı. Kuş seslerinden bile yoksun kalan göl, adeta bataklığa döndü. Gölde ise kuşlardan geriye bataklıktaki ayak izleri ve tüyleri kaldı.



'KUŞLAR TELEF OLDU'

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, mühendisler ve ilgililer önümüzdeki günlerde bir toplantı düzenleyerek gölün kurtarılması için yapılması gereken çalışmaları masaya yatıracak. TÜBİTAK özel ödülünü alan en genç kişi ve Biyolog Doç.Dr. Çağan Şekercioğlu, şu an gölün çok korkunç bir görüntüyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

(Göl kurumadan önce böyleydi)

Şekercioğlu, "Maalesef Kuyucuk, sene içerisinde kuşlar için en önemli olduğu zamanda kurudu. Yani eylül ve ekim aylarında sonbahar göçünde. Normalde bu zamanda yaklaşık 60 türden 40-45 bin kuş sayarken, şu an Kuyucuk´ta su yok, kuş yok. Burayı kullanamayan kuşların bir kısmının da telef olduğuna eminiz. Çünkü bölgede bu kadar kuşu kaldıracak alternatif başka bir göl yok" dedi. 

KUYUCUK KUŞ CENNETİ

Türkiye'nin, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13'üncü alanı olan Kuyucuk Gölü, Kars kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Arpaçay sınırlarında yer alıyor.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikte bulunuyor. Adını da bitişiğindeki köyden alan Kuyucuk Gölü, angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve boz kaz gibi 232 farklı kuş türünü barındırıyor.

 

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