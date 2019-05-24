Muğla Marmaris karayolu Sakartepe rampasında, manzara seyretmek isteyen İlayda Gökdoğan, aracı ile birlikte uçuruma yuvarlandı. Edinilen bilgiye göre, Akyaka’da bir restorantta çalışan İlayda Gökdoğan aracı ile Sakartepe rampasını tırmanırken, Gökova Körfezi manzarası için aracını kenara çekti. Aracının el frenini çekmeyi unutan sürücü ile birlikte araç uçuruma sürüklendi.

UÇURUMA DÜŞTÜ, ARAÇ ALEV ALDI

İHA'da yer alan habere göre yaklaşık 25 metrelik uçuruma düşen araç bir anda alev aldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi, UMKE ve AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan İlayda Gökdoğan isimli kadın 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç söndürüldü. Sürücünün vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.