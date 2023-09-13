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        Haberler Spor Futbol İspanya Marcao, Sevilla'da kayboldu! Bir şok daha! - Futbol Haberleri

        Marcao, Sevilla'da kayboldu!

        Sevilla, geçen yaz Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao'da umduğunu bulamadı. Geçen sezonu sakatlıklarla geçiren Brezilyalı futbolcu, Endülüs ekibinin UEFA'ya verdiği Avrupa listesinde de yer almadı. Uyluğundan sakatlığı bulunan 27 yaşındaki savunmacı şimdiye kadar Sevilla formasını sadece 11 kez terletebildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 10:37 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:37
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        Marcao, Sevilla'da kayboldu!
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        Marcao, Sevilla'da adeta kayboldu! Geçen yaz Galatasaray'dan Endülüs ekibine 13 milyon Euro bonservis bedeli ve bonuslarla transfer olan Brezilyalı stoper, sakatlıklarla boğuşuyor.

        2018-19'da geldiği Galatasaray'da geçirdiği dört sezonda sakatlık nedeniyle sadece 13 maç kaçıran Marcao, Sevilla'ya transfer olduğu günden bu yana bir türlü dikiş tutturamadı.

        Geçen sezön önce uyluk sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan Marcao daha sonra üst adalesindeki yırtık nedeniyle yaklaşık 4 ayda 24 maç kaçırdı.

        Sezonun sonuna doğru bir kez daha sakatlanan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon öncesi kampında da sakatlık kabusundan kurtulamadı. Uyluğunda kısmi yırtık tespit edilen Brezilyalı savunmacı, Sevilla ile bu sezon henüz resmi maça çıkamadı.

        UEFA LİSTESİNE DAHİL EDİLMEDİ

        İspanyol ekibine Galatasaray'dan transfer olduktan sonra sakatlıklar nedeniyle istediği formu bir türlü yakalayamayan Brezilyalı Marcao, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

        Yıldız oyuncu geniş kadroda yer almazken, Sevilla'nın B Grubu'nda Arsenal, PSV ve Lens karşısında oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

        SEVILLA'NIN UEFA LİSTESİ

        Sevilla'nın UEFA'ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Dmitrovic, Nyland, Jesus Navas, Sergio Ramos, Badé, Nianzou, Gattoni, Pedrosa, Acuna, Fernando, Gudelj, Soumaré, Joan Jordan, Sow, Óliver Torres, Rakitic, Ocampos, Suso, Lamela, Lukebakio, Rafa Mir, Mariano, En-Nesyri.

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