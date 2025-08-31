Marcel Licka: Geri dönmeyi başardık

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka, 2-1'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Licka, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, takımının gerçekten iyi bir işi çıkarttığını söyledi.

"GERİ DÖNMEYİ BAŞARDIK"

Geçen haftaya göre farklı bir Fatih Karagümrük gördüklerini ve çok farklı bir maç izlediklerini ifade eden Licka, şöyle konuştu:

"Maçtan önce oyuncularıma kazanmamız gerektiğini söyledim. Fakat bunun için de topla kaliteli olmamız lazım. Kaliteyi göstermemiz gerekiyordu. Nitekim de böyle oldu. Bu maçta oyuncularım topla çok iyilerdi. Topu çok iyi kontrol ettiler. Topla çok iyi oynadıklarını düşünüyorum. Tabii ki de hataları oldu. Fakat Antalyaspor bu hataları değerlendiremedi ve gol atamadı. Bu yüzden de mutluyum. Ama beni en mutlu eden şey ise her oyuncum çok fedakarlık yaptı. 1-0 geriye düşmemize rağmen geri dönmeyi başardık. Oyunda durmayı, kalabilmeyi başardık. Sonra 1-1'e getirdik. Sonra tabii ki de maçı kazandık. İyi iş çıkarttık. İlk defa galibiyet aldık, çok çok önemliydi. Umarım böyle oynamaya devam ederiz. Hedefimiz, aynen bu maçta oynadığımız gibi oynamaya devam etmek."

"ÖZ GÜVEN GEREKİYOR"

Licka, daha sezonun başında olduklarını ifade ederek, takıma yeni transferlerin olmasını beklediklerini söyledi.

Ligde yaptıkları ilk 2 maçı gol atamadan kaybettiklerini hatırlatan Licka, "Genç bir takımız. Özellikle de oyuncularımın kafasında 'Acaba Süper Lig için yeterli değil miyim?' şeklinde soru işareti oluştu. Bunun için öz güven gerekiyor. Bu maçta geri dönüşümüzün oyuncularıma çok büyük mental yardımı oldu. Öz güven aşılandığını düşünüyorum. Buna çok daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü eğer bu öz güvene, bu mental güce sahip olamazsınız, profesyonel futbol oynayamazsınız." ifadelerini kullandı.