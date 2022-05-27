Fenerbahçe'den geçen sezon teknik direktörlük için favori adaylar arasında gösterilen Marco Silva'dan flaş bir açıklama geldi.

Bu sezon Fulham ile Premier Lig'e yükselen Marco Silva, The Athletic'e konuştu. Portekizli hoca, Fulham'a gitmeden önce, "Fenerbahçe için çantam kapıda hazır bekliyordu" ifadelerini kullandı.

Silva, daha sonra Fulham'ın sahibi Shadid Khan'ın kendisini ikna ettiğini belirtti.

Marco Silva yönetiminde 46 maçta 90 puan toplayan Fulham, Championship'i lider olarak tamamladı ve Premier Lig'e yükseldi.

Marco Silva, İngiltere'de daha önce Hull City, Watford ve Everton'da görev yapmıştı.