Bu kapsamda çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Oğuz, şunları kaydetti: "Bu evsel atıkların içerisinde geri dönüştürülebilir atıklar da var. Bu atıkları mekanik ayrıştırma istasyonunda ayrıştırarak dönüşebilir atıkları ayrıştırıp piyasaya satacağız. Bu şekilde belediyemize gelir sağlayacağız. Tesis bünyesinde 4,5 megavat gücünde bir güneş enerjisi santrali de kurulacak. Bu tesisin şu anda güncel maliyeti 200 milyon lira civarı. Tesisin temelini 2025 yılı içerisinde atacağız ve en kısa sürede bu tesisi tamamlayacağız. Cumhurbaşkanı'mızın 2030 ve 2053 sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda çok ciddi projelerimiz var. Ortalama 15 megavat gücünde bir enerji üretimi hedefliyoruz. Bu da ortalama 40 bin civarı hanenin enerjisine tekabül etmekte. Bu tesislerle atıkların çevreye verdiği zararlar ortadan kaldırılıyor, belediyeye ek gelir sağlanıyor. Hem 'sıfır atık' hem de 'yeşil enerji' projeleri konusunda Türkiye'nin en iyi büyükşehirlerinden birisi olmayı hedefliyoruz. Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir büyükşehir olmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için de bütün projelerimizi hayata geçireceğiz."