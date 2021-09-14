Görme engeline rağmen sınır tanımıyor! Bastonu ve ziliyle günde 14 kilometre koşuyor

AA

Kızıltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, toplumsal bağışıklığın yeterli seviyede olmaması ve mevcut vakaların yayılımının risk oluşturmasından dolayı halk sağlığının korunması için Yüceli, Yedikardeş, Erdem, Soğanlı, Uluköy, Ayaz, Tuzlaköy, Alipaşa ve Mahraman mahallelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre, güvenlik güçleri, karantinaya alınan mahallelere giriş ve çıkışları kapattı.

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