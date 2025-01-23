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        Haberler Gündem Güncel Mardin'de çiftçilere ekipman | Son dakika haberleri

        Mardin'de çiftçilere ekipman desteği yapıldı

        Mardin'in Savur ilçesinde, GAP Bölgesi'nde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere çeşitli ekipman dağıtımı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 15:29 Güncelleme: 23.01.2025 - 15:29
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        Mardin'de çiftçilere ekipman
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        Mardin'in Savur ilçesinde çiftçilere çeşitli ekipman dağıtımı yapıldı.

        GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen GAP Bölgesi'nde Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde dağıtım töreni yapıldı.

        Dağıtım töreninde ilçedeki çiftçilere 32 üzüm sıkma makinesi, 32 sırt pülverizatörü ve 32 budama makası dağıtıldı.

        Proje kapsamında ilçede bağcılık faaliyetlerinin desteklenmesi ve çiftçilerin üretim süreçlerinde modern ekipmanlardan faydalanması amaçlanıyor.

        Törene, Savur Kaymakamı Fatih Çevik, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi ve ilçede görev yapan çiftçiler katıldı.

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