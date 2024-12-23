Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de çöken duvarın altında kalan işçi, hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Mardin'de çöken duvarın altında kalan işçi, hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir işyerinin tadilatında çalışan işçi Muhammed Doğruyol (20), çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 21:24 Güncelleme: 23.12.2024 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çöken duvarın altında kalan işçi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Bir işyerinin tadilatında çalışan inşaat işçisi Muhammed Doğruyol, çöken duvarın altında kalarak ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğruyol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Doğruyol'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        Putin: Oreşnik gibisi yok
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        "Mourinho gelecek sezon daha başarılı olur!"
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Hedef adam Masuaku!
        Hedef adam Masuaku!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?