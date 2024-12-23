Mardin'de çöken duvarın altında kalan işçi, hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Bir işyerinin tadilatında çalışan inşaat işçisi Muhammed Doğruyol, çöken duvarın altında kalarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğruyol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Doğruyol'un cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.