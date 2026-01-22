Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

        Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 19:24 Güncelleme: 22.01.2026 - 19:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Midyat-Dargeçit kara yolunun kırsal Barıştepe Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dervişoğlu: Bu cüretkarlık nereye kadar gidecek

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Tıpkı birinci ihanet sürecinde olduğu gibi yine bayrağımıza el uzatıldı. Bayrak indirene edilecek muamele nasıl unutulmuştur? Bu cüretkarlık nereye kadar gidecek, bu mevzi nereye kadar çekilecektir?" dedi.   İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBM...
        #HABER
        #mardin
        #mardin haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Rus yüzücünün ailesi cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'nda
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Köy yolu kapandı, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        Noa Lang, Galatasaray'a imzayı attı!
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi