Yasemin Kalya, "Mardin'in taşını taklit eden her sahte malzeme, bu mirasa vurulmuş bir darbedir. Çünkü sahte taşla yapılan her bina, kültürel dokuya, geçmişimize ve geleceğimize ihanettir. Bizler Mardin'in mimarisine sahip çıkmak, çocuklarımıza sahici bir miras bırakmak istiyoruz. Sözleşmelere ve koruma kurallarına uyulsun, sahte taş yerine Mardin'in gerçek taşı kullanılsın. Unutmayalım, Mardin'in taşına sahip çıkmak demek; tarihimize, kültürümüze ve geleceğimize sahip çıkmak demektir" diye konuştu.