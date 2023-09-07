Yangın çıkan ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı
MARDİN´inDargeçitilçesinde ahırda çıkan yangında hayvanları kurtarmaya çalışan Yusuf Dursun (26), ağır yaralandı. Ahırdaki 3 inek ise öldü.
Dargeçit ilçesinin kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde Ahmet Dursun´a (60) ait ahırda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı. Dursun´un ağlu Yasin Dursun, içeride mahsur kalan 3 ineği kurtarmak isterken yaralandı. İhbar üzerine mahalleye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, vücudunda yanıklar oluşan Yusuf Dursun, Dargeçit Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Dursun, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne sevk edildi.