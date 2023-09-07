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        Yangın çıkan ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı

        MARDİN´inDargeçitilçesinde ahırda çıkan yangında hayvanları kurtarmaya çalışan Yusuf Dursun (26), ağır yaralandı. Ahırdaki 3 inek ise öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:58 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:59
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        Yangın çıkan ahırdaki hayvanları kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı
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        Dargeçit ilçesinin kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde Ahmet Dursun´a (60) ait ahırda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı. Dursun´un ağlu Yasin Dursun, içeride mahsur kalan 3 ineği kurtarmak isterken yaralandı. İhbar üzerine mahalleye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, vücudunda yanıklar oluşan Yusuf Dursun, Dargeçit Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Dursun, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne sevk edildi.

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