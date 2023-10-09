Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de TIR´la önünü kestiği otomobildeki husumetlisini öldürdü

        MARDİN´inArtuklu ilçesinde Faysal Duva (57), otomobille seyir halindeyken TIR ile önünü kesen husumetlisinin tabanca ile açtığı ateş sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:54 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de TIR´la önünü kestiği otomobildeki husumetlisini öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN´inArtuklu ilçesinde Faysal Duva (57), otomobille seyir halindeyken TIR ile önünü kesen husumetlisinin tabanca ile açtığı ateş sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

        Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi, Mardin-Midyat kara yolundaki Kamor Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi, Faysal Duva´nın içinde bulunduğu otomobilin önünü TIR ile kesti. TIR´dan inen şüphelinin tabanca ile açtığı ateş sonucu Duva ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Duva, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duva´nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Mardin ve Diyarbakır´da terör propagandasına 7 gözaltı
        Mardin ve Diyarbakır´da terör propagandasına 7 gözaltı
        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Suriye´de vurulan petrol sahalarına Kamışlı'dan tanker ve TIR sevkiyatı
        Suriye´de vurulan petrol sahalarına Kamışlı'dan tanker ve TIR sevkiyatı
        Mardin'de abonman kart için başvurular başladı
        Mardin'de abonman kart için başvurular başladı
        MARSU'nun Kızıltepe ilçesindeki altyapı çalışmaları devam ediyor
        MARSU'nun Kızıltepe ilçesindeki altyapı çalışmaları devam ediyor
        Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor maçında 90+2'de bulduğu golle galip geldi...
        Mardin 1969 Spor, Artvin Hopaspor maçında 90+2'de bulduğu golle galip geldi...